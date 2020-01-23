ÜSKÜDAR'DA AİLESİYLE TARTIŞAN KİŞİ HAVAYA ATEŞ AÇTI - Son Dakika
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ÜSKÜDAR'DA AİLESİYLE TARTIŞAN KİŞİ HAVAYA ATEŞ AÇTI

16 dakika önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Üsüküdar'da ailesiyle tartışan O.Ç. (38) balkona çıkıp havaya ateş açtı.

ÜSKÜDAR'DA AİLESİYLE TARTIŞAN KİŞİ HAVAYA ATEŞ AÇTI, System.String[]

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Üsüküdar'da ailesiyle tartışan O.Ç. (38) balkona çıkıp havaya ateş açtı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Karadere Caddesindeki 4 katlı bir binanın giriş katında saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, O.Ç (38) henüz bilinmeyen bir nedenle anne, babası ve diğer aile üyeleriyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra O. Ç. balkona çıkıp havaya rastgele ateş açmaya başladı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ekipler evin etrafında geniş güvenlik önlemi alarak evin içerisinde silahlı O.Ç.'yi bir süre ikna etmeye çalıştı. Ardından içeri O.Ç. gözaltına alındı. Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri Ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Edinilen bilgiye göre O.Ç.'nin psikolojik sorunları olduğu, ailesi ile hastaneye yatırılmak istedikleri için tartışmasının ardından olayı gerçekleştirdiği iddia edildi. Olayla ilgili O.Ç.'nin anne, babası ile aile üyelerin ifadeleri alınması için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

- Polis ekiplerin güvenlik önlemi

-Gözaltına alınan O.Ç. polis aracına bindirilmesi

-Binadan detaylar

-O.Ç silahından detaylar

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması

-Mahalle sakinleriyle toplanması

-Genel ve detaylar


Üsküdar, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:52 Kaynak: DHA
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