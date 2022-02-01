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Üsküdar'da amatör futbolcudan eski takımına hırsızlık şoku - Son Dakika

Üsküdar'da amatör futbolcudan eski takımına hırsızlık şoku

01.02.2022 09:34
Üsküdar'da amatör futbolcudan eski takımına hırsızlık şoku

Üsküdar'da amatör futbol takımlarından Selami Ali Yeşil Saha Spor Kulübü, eski futbolcusu tarafından soyuldu.

Üsküdar'da amatör futbol takımlarından Selami Ali Yeşil Saha Spor Kulübü, eski futbolcusu tarafından soyuldu. Daha önce hırsızlık yaptığı gerekçesiyle takımdan atılan şahıs, bu sefer de kulüp binasına girerek hırsızlık yaptı. Kulüp binası talan edilirken, odaların kapıları kırıldı. Kulübe ait 2 adet bilgisayarın yanı sıra bir miktar da para çalındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü 01.30 sıralarında Üsküdar'da Selami Ali Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre madde bağımlısı olduğu iddia edilen A.Y (21) gece saatlerinde eskiden futbol oynadığı Selami Ali Yeşil Saha Spor Kulübünün dernek binasının penceresinden girerek, binada bulunan 2 adet dizüstü bilgisayar ile bir miktar parayı çaldı. Dernek binasındaki odaların kapısını kıran genç, 3 saat içerisinde odaları talan etti. Madde bağımlısı genç yakalanmamak için ise mutfak bölümündeki bıçakla güvenlik kamera kayıt cihazının kablolarını kesmeye çalıştı. Kulüp yetkilileri sabah dernek binasına geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Kulüp yetkilileri daha sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, hırsızlığı gerçekleştirenin 21 yaşındaki A.Y.'nin olduğunu belirledi. Genç futbolcu polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

OLAY KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde eski futbolcu kulüp binasının penceresine yaklaşarak açık olup olmadığını kontrol ediyor. Daha sonra pencereyi kırarak içeri giriyor. Odaların kapılarını kırarak içerdeki 2 laptop bilgisayar ile bir miktar parayı alarak gözden kayboluyor.

"KAPILARI KIRIP HER YERİ TALAN ETMİŞ"

Hırsızlık olayıyla ilgili konuşan kulüp başkanı Özkan Oğuzatak, "Biz, madde bağımlısı olan bu genç kardeşimizi kazanmaya çalışarak takımımızda yer verdik. Bu genç arkadaşımız bir yanlış yaparak idmanda arkadaşlarının parasını çaldı, kulüpten uzaklaştırdık. Takımdaki ağabeylerinin ısrarı üzerine affedilerek bir şans daha verdik. Onu kazanmak için takımda 10 numaralı formayı giymesini sağlayarak kaptanlık verdik. Genç kardeşimiz bu sefer arkadaşının telefonunu çaldı. Takımdan uzaklaştırdık, daha sonra gece saatlerinde kulüp dernek binasına girip 2 adet laptop ile bir miktar parayı çalıyor. Odaların kapısını kırarak, her yeri talan etmiş. Bıçakla kabloları kesmeye çalışmış, elektrik çarpabilir, hayatını kaybedebilirdi" diye konuştu.

(Aykut Zor - Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu/ İHA)

Üsküdar'da amatör futbolcudan eski takımına hırsızlık şoku
Üsküdar'da amatör futbolcudan eski takımına hırsızlık şoku
Üsküdar'da amatör futbolcudan eski takımına hırsızlık şoku
Üsküdar'da amatör futbolcudan eski takımına hırsızlık şoku

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Madde bağımlısı, Hırsızlık, Üsküdar, Futbol, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da amatör futbolcudan eski takımına hırsızlık şoku - Son Dakika


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