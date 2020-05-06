Üsküdar'da annelere mor salkım fidanı hediye edildi - Son Dakika

Üsküdar Belediyesi, bu yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle "Mor Salkım Festivali" düzenlenemeyince yaklaşan Anneler Günü'nü de dikkate alarak annelere mor salkım fidanı dağıttı.

Üsküdar Belediyesi, Anneler Günü öncesinde sosyal medya üzerinden bir Üsküdarlının festivale ilişkin çağrısı üzerine harekete geçti.

Salgın nedeniyle festival düzenlenemeyeceği için annelere mor salkım dağıtılmasına karar verildi.

Etkinlikte binlerce mor salkım fidanı, Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve belediye ekipleri tarafından annelere evlerinde teslim edildi.

Dağıtım sırasında gazetecilere konuşan Başkan Türkmen, her yıl gerçekleştirilen şenliklerin bu yıl yapılamadığını ancak bu güzel gelenekten de vazgeçmek istemediklerini dile getirdi.

Anneler Günü dolayısıyla annelere verilebilecek en güzel hediyelerden birinin mor salkım olduğunu belirten Türkmen, "Her şey sosyal medyada bir kıvılcımla başladı. Bir Üsküdarlı hemşehrimiz 'Mor salkım şenliğini özledik, festival yok mu bu yıl?' şeklinde tweet atınca 'Hiç üzülme, biz bunu yapacağız bu sene.' dedik ve harekete geçtik." şeklinde konuştu.

Annesine mor salkım fidanı hediye etmek isteyen Üsküdarlılardan adres bildirmelerini talep ettiklerini anlatan Türkmen, "Bir haftada yaklaşık 5 bin takipçimiz istiyoruz dedi ve bize adreslerini yazdırdı. Bir hafta boyunca bu adreslere mor salkım fidanlarını ileteceğiz, bizzat evlerine teslim edeceğiz." dedi.