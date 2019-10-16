Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da apartmanın çatısı alev alev böyle yandı
Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da apartmanın çatısı alev alev böyle yandı

Üsküdar'da apartmanın çatısı alev alev böyle yandı

46 dakika önce

Üsküdar'da apartmanın çatısı alev alev böyle yandıİSTANBUL - Üsküdar Ünalan'da bir apartmanın çatısı alev alev yandı.

Üsküdar'da apartmanın çatısı alev alev böyle yandı

İSTANBUL - Üsküdar Ünalan'da bir apartmanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Üsküdar'da apartmanın çatısı alev alev böyle yandı

İtfaiye, Üsküdar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:31 Kaynak: İHA
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