Üsküdar'da apartmanın çatısı alev alev böyle yandı
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Üsküdar'da apartmanın çatısı alev alev böyle yandıİSTANBUL - Üsküdar Ünalan'da bir apartmanın çatısı alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:31 Kaynak: İHA
Üsküdar'da apartmanın çatısı alev alev böyle yandı
İSTANBUL - Üsküdar Ünalan'da bir apartmanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadı.
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