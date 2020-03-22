Üsküdar'da araç yangını - Son Dakika

Üsküdar'da seyir halindeki bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu'nda Harem istikametine seyreden 01 HU 499 plakalı hafif ticari araç Üsküdar Sapağı'na geldiğinde, motor kısımından dumanlar yükselmesi üzerine sürücüsü aracı kenara çekerek durdurdu. Bir anda alev alan araca orada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yol sulama aracı çalışanları müdahale etti.

Bu arada durumun itfaiyeye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.

Araç kullanılamaz hale geldi.