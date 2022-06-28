Üsküdar'da aracıyla çarptığı 2 yayanın ölümüne neden olan sürücüye hapis cezası - Son Dakika
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Üsküdar'da aracıyla çarptığı 2 yayanın ölümüne neden olan sürücüye hapis cezası

28.06.2022 15:20
Üsküdar'da aracıyla çarptığı 2 yayanın ölümüne neden olan sürücüye hapis cezası

Üsküdar'da otomobiliyle çarptığı 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, "taksirle iki kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Üsküdar'da otomobiliyle çarptığı 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, "taksirle iki kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Tuğba Ertuğrul, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Bilirkişi ve Adli Tıp Kurumu raporları doğrultusunda sanığın kusurlu olduğunu ifade eden müştekiler avukatı, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık Tuğba Ertuğrul savunmasında, 9 yaşında çocuğunun içinde bulunduğu araçla gaza basmasının mümkün olmadığını belirterek "O sokak frene basarak girilmesi gereken dar bir sokak. Aracın freni tutmadığı için kendi oturduğum siteyi pas geçtim. O sırada çocuğum da eve gireceğimizi düşünerek kemeri çözdü. Direksiyonun milimetrik oynadığını fark ettim. El frenini çektim ancak araç yavaşlamadı. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık avukatı ise savunmasında, müvekkilinin kazadan ziyade giden canlara üzüldüğünü, kaza sonrası mağdur yakınlara ulaşmaya çalıştıklarını ancak ulaşamadıklarını ifade etti.

"Tekrar tekrar helallik istiyorum"

Son sözleri sorulan Ertuğrul, "Mağdur tarafın acıları ömrüm boyunca benim de acım olacak. Kendilerinden tekrar tekrar helallik istiyorum. Acılarını azaltmak adına elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Ertuğrul'u "taksirle iki kişinin ölümüne neden olma" suçundan, alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın ehliyetine 3 yıl süreyle el konulmasına hükmetti.

İddianameden

Sanık Tuğba Ertuğrul'un, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi İzmir Sokağı'nda 29 Eylül 2021'de kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan geçen Melike Karaca (14) ile Muhterem Çelik'e (43) çarparak ölümüne neden olduğu belirtilmişti.

Trafik bilirkişisinin raporuna yer verilen iddianamede, sanık Ertuğrul'un "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu"nun ilgili maddelerini ihlal ederek tam ve asli kusurlu bulunduğu ve hayatını kaybedenlerin kusurunun bulunmadığı kaydedilmişti.

İddianamede, bu kapsamda sanık Tuğba Ertuğrul'un "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, Tragger, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da aracıyla çarptığı 2 yayanın ölümüne neden olan sürücüye hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da aracıyla çarptığı 2 yayanın ölümüne neden olan sürücüye hapis cezası - Son Dakika
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