Bu arada arızalı İETT otobüsü yoldan çekilene kadar Beykoz istikametine giden otobüslerin ilerleyebilmesi için trafik akışı kesilerek ulaşım sağlandı.

Otobüsün trafiği tıkaması nedeniyle yolcular ve civardaki esnaf, aracı iterek yolun üzerindeki bir cebe kadar ilerletti.

Kaynak: AA

Çengelköy, Üsküdar, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Üsküdar'da arızalanan İETT otobüsünü vatandaşlar itti - Son Dakika

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