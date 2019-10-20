- Üsküdar'da aşıkların atışması beğeni topladı

İSTANBUL - Üsküdar'da düzenlenen 'Aşıklar Şöleni' konseri müziksever Üsküdarlıları ağırladı. Konserde aşık atışmaları dinleyen Üsküdarlılar müzik ziyafeti çekti.

Üsküdar Belediyesi tarafından Bilim Üsküdar'da Aşıklar Şöleni konseri düzenlendi. Kars ve Ağrı yörelerinin birbirinden değerli aşıkları, konserde Türk Halk Müziği sevenlerle bir araya geldi. Düzenlenen konserde türkülerin yanı sıra aşık atışmaları da dinleyen Üsküdarlılar adeta müzik ziyafeti yaşadı. Aynı zamanda konserde düzenlenen Kafkas Dansı performansı da katılımcılardan beğeni topladı. Konsere katılanlar arasında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, eski Kars Valisi Günay Özdemir de vardı.