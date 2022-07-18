Üsküdar'da asırlık ağaç otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika
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Üsküdar'da asırlık ağaç otomobilin üzerine devrildi

18.07.2022 07:38

Üsküdar'da asırlık ağaç otomobilin üzerine devrildi Üsküdar'da cami bahçesindeki asırlık ağaç duvarın üzerinden otomobilin üzerine devrildi Üsküdar'da camii bahçesinde bulunan asırlık ağaç kökünden koparak camii duvarının üzerinden yola devrildi.

Üsküdar'da asırlık ağaç otomobilin üzerine devrildi

Üsküdar'da cami bahçesindeki asırlık ağaç duvarın üzerinden otomobilin üzerine devrildi

İSTANBUL - Üsküdar'da camii bahçesinde bulunan asırlık ağaç kökünden koparak camii duvarının üzerinden yola devrildi. Yolda bulunan bir otomobil devrilen ağacın altında kaldı. Olayın sabah saatlerinde yaşanması faciayı önledi. Elektrik direği ve bir apartmanın giriş kapısı da devrilen ağaçtan dolayı zarar gördü.

Saat 06.00 sıralarında Üsküdar Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi Ramazanoğlu Sokak üzerinde bulunan Doğancılar Çakırcı Hasan Paşa Camii bahçesinde bulunan asırlık ağaç kökünden koparak cami duvarının üzerinden yolda park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Ramazanoğlu sokak üzerinde meydana gelen olayda 1 otomobilde maddi hasar oluştu. Elektrik direğini koparan asırlık ağaç bir apartmanın girişinde bulunan elektrik panosuna zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kopan elektrik direğindeki elektriği kesmesinin ardından itfaiye erleri motorlu testere ile ağacı parçalara ayırarak yoldan kaldırdı. Devrilen ağacın yoldan kaldırılması yaklaşık 2 saati bulurken trafiğe kapanan yol tekrar açıldı.

Mahalle sakini Berker Can "Sabah saatlerinde büyük bir gürültü sesiyle uyandım. Sokağa geldim ki ağaç devrilmiş. Benim de aracım da buradaydı. Benim aracım zarar görmemiş. Önde başka bir araç vardı, o zarar görmüş. Onun dışında pek bir hasar yok. Yaralı ve can kaybı yok. Maddi bir hasar var." dedi.

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Kaynak: İHA

Üsküdar, Saat, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da asırlık ağaç otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika

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