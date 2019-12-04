Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı kadın yaralandı
Son Dakika Güncel Üsküdar'da ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı kadın yaralandı - Son Dakika

Üsküdar'da ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı kadın yaralandı

6 saat önce

Üsküdar'da ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı kadın yaralandı.

Üsküdar'da ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı kadın yaralandı, System.String[]

Üsküdar'da ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı kadın yaralandı.

Bir üniversitede daire başkanı olarak görev yaptığı belirtilen Cengiz İ. boşanma aşamasında olduğu ve uzun süredir ayrı yaşadığı öğretim görevlisi eşi Elif İ'yi, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturduğu binanın önüne çağırdı.

Burada çıkan tartışmada Cengiz İ, eşini bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralanan kadın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan Cengiz İ'yi olaydan bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EŞİNİ 17 KEZ BIÇAKLADI
Saplantılı komşu 5 aylık hamile kadını kaçırdı Bomba İddia: Can Yaman'dan İsrailli kadın hayranına şaşırtan istek: Bana bir dudak ver Sosyal medyada bir kadının tehdit edildiği video infial uyandırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 03:00:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı kadın yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]