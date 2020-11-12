- Üsküdar'da ayrıştırılan çöpler öğrencilere tablet oldu - Son Dakika

- Üsküdar'da ayrıştırılan çöpler öğrencilere tablet oldu

12.11.2020 16:52

- Üsküdar'da ayrıştırılan çöpler öğrencilere tablet oldu Üsküdar'da ihtiyaç sahibi öğrencilere 5 bin adet tablet dağıtıldı Üsküdar'da çöplerin geri dönüştürülmesi sayesinde elde edilen gelir ile alınan tabletler, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmaya başlandı.

- Üsküdar'da ayrıştırılan çöpler öğrencilere tablet oldu

Üsküdar'da ihtiyaç sahibi öğrencilere 5 bin adet tablet dağıtıldı

İSTANBUL - Üsküdar'da çöplerin geri dönüştürülmesi sayesinde elde edilen gelir ile alınan tabletler, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmaya başlandı. 5 bin adet tabletin dağıtıldığı kampanyada tabletler, öğrencilerin evlerine giden belediye görevlilerince veriliyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de ilçede okuyan bir öğrencinin evine giderek tabletini kendisine hediye etti.

Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılan, ilçedeki çöplerin ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldığı projeden elde edilen gelir, Üsküdarlı ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet olarak geri döndü. Üsküdar Belediyesi tarafından 5 bin adet tablet, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi, yetim, öksüz ve engelli çocuklara dağıtılmaya başlandı. Tabletlerin dağıtıldığı ilk ve ortaokul öğrencilerine, ayrıca EBA'dan derslerini rahatça takip edebilmeleri adına internet kazanabilecekleri kartlar da hediye edildi.

Dağıtımın başlangıcını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yaptı. Başkan Türkmen, evine misafir olduğu 6. sınıf öğrencisi Ecrin Aydemir'e tabletini hediye etti. Kendi tabletinin bozulduğunu ifade eden Ecrin Aydemir, "Şimdi EBA'ya girmem daha kolay olacak" dedi.

Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer de evine misafir olduğu 5. sınıf öğrencisi Hanım Afşin Gözcü'ye tabletini verdi. Üsküdar Belediyesine teşekkürlerini ileten Gözcü, "28 Kasım doğum günümdü. 11 yaşıma girecektim. Bu da benim için çok güzel bir hediye oldu. Derslerime annemin telefonundan girmek zorunda kalıyordum." şeklinde konuştu.

Tabletlerin dağıtımıyla ilgili bilgi veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Geçtiğimiz eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren çocuklarımız okullarına gidemiyorlar. Bu sene de böyle. Bu sene de yine okullarımız doğru dürüst açılamadı, uzaktan eğitimle Milli Eğitim Bakanlığımız, çocuklarımızın kaybı en asgariye indirmeye çalışıyor. Vatandaş tarafından baktığımızda evinde televizyonu, bilgisayarı olmayan var. Maalesef hayatımızın gerçeği. Bizler yerel yönetimler, belediyeler olarak bu işlerde duyarsız kalmamamız gerektiğine inanıyorum. Üsküdar Belediyesi olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bir protokol yaptık. Dedik ki Üsküdar'da EBA programına bağlanabilecek, imkanı olmayan aileleri çocukları bize tespit edin, biz bunlara tablet hediye edelim.. Sağ olsun Milli Eğitim Müdürlüğümüz bir çalışma yaptı Üsküdar'daki tüm okullarda. Bizim Üsküdar'da yaklaşık 80, 90 bin öğrencimiz var. Bu öğrenciler arasından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına biz tablet verelim istedik. İlk etapta 5 bin tabletle bu işi başlatıyoruz. 5 bin adet bu tabletlerden Üsküdar'da özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yetim, öksüz çocuklara bunları ulaştıracağız. Şunu özellikle ifade edeyim. Bu tabletleri biz hatırlarsanız geçtiğimiz yıl bir kampanya başlattık Üsküdar'da. Çöpleri ayrıştırarak toplayalım. Bugün biz mesela o gün tableti hiç konuşmamıştık. Çocuklara okul kıyafetleri, kırtasiye yardımı, burs yardımı, engellilere engelli aracı vesaire. Ama bakın hayat nereye evrildi? Tablet çıktı karşımıza. Bizim 1 yıldır çöpten elde ettiğimiz gelirle bu defa gördüğünüz bu tabletleri aldık. Yani bu tabletlerin alınmasında Üsküdarlı hemşehrilerimizin çok katkısı var. Çöplerini ayrıştırarak bizim Salı Cuma kuralımıza uyan vatandaşlarımız, gördüğünüz gibi çöpten hayır çıkaran bir millet olduk adeta. Çöpü ayrıştırdılar attılar ve çöpten gördüğünüz tablet çıktı. Bunlar tamamen sıfır atık gelirleri, belediyemize ek bir külfeti yok bu işin. Vatandaşın çöpünden elde ettiğimiz gelirle 5 bin tane çocuğumuza bu tabletlere göndereceğiz. Bugün dağıtacağız. Dağıtımı da şöyle olacak. Vatandaşlarımız ve çocuklarımızı hiç mahcup etmeyeceğiz. Bunu gidip okullarda dağıtmak da var ama veremediğimiz çocuklar üzülecek. Bir de alırken alan çocuğun durumu da belli olacak. Biz bunu belediyedeki çalışma arkadaşlarımızla bizzat gideceğiz vatandaşın evine, kapısını çalıp, tabletini bırakıp ayrılacağız. Çocuklarımız bunun sayesinde derslerinden geri kalmayacaklar. Bu salgın sürecinin oluşturduğu dezavantajı avantaja çevirmek istiyoruz. Bugün de bu işe besmeleyle 5 bin adet tabletle başlamış oluyoruz. Bunun devamı gelecektir" dedi.

- Üsküdar'da ayrıştırılan çöpler öğrencilere tablet oldu
- Üsküdar'da ayrıştırılan çöpler öğrencilere tablet oldu
- Üsküdar'da ayrıştırılan çöpler öğrencilere tablet oldu
- Üsküdar'da ayrıştırılan çöpler öğrencilere tablet oldu

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Türkmen, Tablet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Üsküdar'da ayrıştırılan çöpler öğrencilere tablet oldu - Son Dakika


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