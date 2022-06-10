Üsküdar'da balık tutan savcıyı yaralayan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Üsküdar'da balık tutan savcıyı yaralayan zanlı gözaltına alındı

10.06.2022 12:14
Üsküdar'da balık tutan savcıyı yaralayan zanlı gözaltına alındı

Kocaeli'de görev yapan savcıyı Üsküdar'da balık tutarken silahla yaraladığı iddia edilen ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli'de görev yapan savcıyı Üsküdar'da balık tutarken silahla yaraladığı iddia edilen ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 29 Mayıs'ta Üsküdar'da balık tutan savcı H.C, başına isabet eden tüfek saçmasıyla yaralandı. Savcı H.C. tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Çalışmalarda, şüphelinin olay yeri yakınındaki yalıda yaşayan Burak M. olduğunu tespit eden ekipler, zanlının yalının camından ateş ettiğini belirledi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Burak M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Anadolu Adliyesinde nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

Savcılık karara itiraz etti, mahkeme yakalama kararı çıkardı

Şüpheli Burak M'nin serbest bırakılması üzerine, savcılık karara itiraz etti.

İtiraz yazısında, zanlının suçlamayı kabul ettiğine yer verilerek, atış yapılan mesafenin yakın olduğu ve şüphelinin daha önce de bölgede balık tutanlarla husumet yaşadığı anlatıldı.

Tutuklama talebinin şüphelinin sevk edildiği hakimlik tarafından reddedildiği belirtilen savcılık itirazında, mevcut delil durumu dolayısıyla "basit yaralama" suçundan Burak M. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Talebi değerlendiren mahkeme, Burak M. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Kararın ardından çalışma başlatan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Sultangazi'de tartıştığı eşini silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı Sultangazi'de tartıştığı eşini silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da balık tutan savcıyı yaralayan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:38 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Türk müsünüz?" sorusuna verdiği cevap dikkat çekti
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
16:25 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nın esnaf ziyaretinde "çakal" gerginliği! Apar topar camiye girdi
16:12 Yaz Aşkım şarkısının Yunanistan'da izinsiz kullanılması hakkında konuşan Ege, devam eden davadan bahsetti
16:01 Fransız polisi tarafından gözaltına alınan Türk asıllı genç, boğularak öldürülmüş! İşte o anlar
15:56 Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak Süper Kupa maçının tarihi belli oldu
15:55 Jorge Jesus'un talimatıyla harekete geçilmişti! Fenerbahçe transferde sona geldi!
15:48 ABD'de mayıs itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 8,6 yükseldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 17:33:17. #1.13#
SON DAKİKA: Üsküdar'da balık tutan savcıyı yaralayan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement