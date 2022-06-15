Üsküdar'da balık tutan savcıyı yaralayan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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Üsküdar'da balık tutan savcıyı yaralayan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

15.06.2022 18:06
Üsküdar'da balık tutan savcıyı yaralayan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

Kocaeli'de görev yapan savcıyı Üsküdar'da balık tutarken silahla yaraladığı iddia edilen ve yeniden gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de görev yapan savcıyı Üsküdar'da balık tutarken silahla yaraladığı iddia edilen ve yeniden gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alınan Burak M, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli, "basit yaralama" suçundan "imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın geçmişi

Edinilen bilgiye göre, 29 Mayıs'ta Üsküdar'da balık tutan savcı H.C, başına isabet eden tüfek saçmasıyla yaralandı. Savcı H.C. tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Çalışmalarda, şüphelinin olay yeri yakınındaki yalıda yaşayan Burak M. olduğunu tespit eden ekipler, zanlının yalının camından ateş ettiğini belirledi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Burak M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Anadolu Adliyesinde nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

Savcılık bu karara itiraz etti. Talebi değerlendiren mahkeme, Burak M. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Kararın ardından çalışma başlatan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kocaeli, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da balık tutan savcıyı yaralayan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika

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