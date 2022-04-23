ÜSKÜDAR'DA SPOR KULÜBÜNÜN DEPOSUNDA YANGIN - 2 - Son Dakika
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ÜSKÜDAR'DA SPOR KULÜBÜNÜN DEPOSUNDA YANGIN - 2

23.04.2022 16:08

ÜSKÜDAR Selimiye Stadı'nın deposunda çıkan yangın bitişiğindeki baz istasyonuna sıçradı.

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Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL,(DHA) - ÜSKÜDAR Selimiye Stadı'nın deposunda çıkan yangın bitişiğindeki baz istasyonuna sıçradı. Bu sırada seyirciler amatör futbol maçını bırakıp itfaiyenin söndürme çalışmalarını izledi.

Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi'nde bulunan Selimiye Stadı yanında bulunan depoda saat15.15 sıralarında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler alev alev yanan depoya su ve köpük ile müdahale etti. Yarım saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sonucu depo tamamen yanarken alevlerin sıçradığı baz istasyonu kullanılamaz hale geldi. Kısa bir ara verilen maç söndürme çalışmaları sırasında devam etti.

Stada gelen seyirciler maçı bırakıp itfaiyenin söndürme çalışmalarını izledi. Amatör futbol maçını izleme için stada gelen Sergen Sağlam, 'Maç oynanıyordu, ufak bir yangın çıktı baz istasyonuna sıçradı" diye konuştu.

Maçı izlemek için geldiğini söyleyen bir kişi ise, 'Maçla ilgilenen yok. Kimse izlemiyor maçı 'diye konuştu.

Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

ÜSKÜDAR'DA SPOR KULÜBÜNÜN DEPOSUNDA YANGIN - 2
ÜSKÜDAR'DA SPOR KULÜBÜNÜN DEPOSUNDA YANGIN - 2
ÜSKÜDAR'DA SPOR KULÜBÜNÜN DEPOSUNDA YANGIN - 2
ÜSKÜDAR'DA SPOR KULÜBÜNÜN DEPOSUNDA YANGIN - 2
ÜSKÜDAR'DA SPOR KULÜBÜNÜN DEPOSUNDA YANGIN - 2
ÜSKÜDAR'DA SPOR KULÜBÜNÜN DEPOSUNDA YANGIN - 2
ÜSKÜDAR'DA SPOR KULÜBÜNÜN DEPOSUNDA YANGIN - 2
ÜSKÜDAR'DA SPOR KULÜBÜNÜN DEPOSUNDA YANGIN - 2
ÜSKÜDAR'DA SPOR KULÜBÜNÜN DEPOSUNDA YANGIN - 2
ÜSKÜDAR'DA SPOR KULÜBÜNÜN DEPOSUNDA YANGIN - 2
ÜSKÜDAR'DA SPOR KULÜBÜNÜN DEPOSUNDA YANGIN - 2
ÜSKÜDAR'DA SPOR KULÜBÜNÜN DEPOSUNDA YANGIN - 2
ÜSKÜDAR'DA SPOR KULÜBÜNÜN DEPOSUNDA YANGIN - 2
ÜSKÜDAR'DA SPOR KULÜBÜNÜN DEPOSUNDA YANGIN - 2
ÜSKÜDAR'DA SPOR KULÜBÜNÜN DEPOSUNDA YANGIN - 2

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ÜSKÜDAR'DA SPOR KULÜBÜNÜN DEPOSUNDA YANGIN ÜSKÜDAR'DA SPOR KULÜBÜNÜN DEPOSUNDA YANGIN Son Dakika | Üsküdar'da baz istasyonu ve depoda çıkan yangın söndürüldü Son Dakika | Üsküdar'da baz istasyonu ve depoda çıkan yangın söndürüldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA SPOR KULÜBÜNÜN DEPOSUNDA YANGIN - 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜSKÜDAR'DA SPOR KULÜBÜNÜN DEPOSUNDA YANGIN - 2 - Son Dakika
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