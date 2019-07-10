Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da belediye otobüsü minibüse çarptı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Üsküdar'da belediye otobüsü minibüse çarptı

34 dakika önce

Üsküdar'da belediye otobüsü minibüse çarptıİSTANBUL - Üsküdar Rasathane Caddesinde ilerleyen belediye otobüsü, yoldaki yağlanma ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak minibüse çarptı.

Üsküdar, 3. Sayfa
Üsküdar'da belediye otobüsü minibüse çarptı
İSTANBUL - Üsküdar Rasathane Caddesinde ilerleyen belediye otobüsü, yoldaki yağlanma ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak minibüse çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Üsküdar'da belediye otobüsü minibüse çarptı
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düğüne bir gün kala takı yüzünden nişanlısını yoğun bakımlık etti! 6 araca hasar veren alkollü sürücü, mahalleli tarafından tekme tokat darp edildi! Avukat arkadaşını vuran müteahhit, polise "yanlışlıkla oldu" dedi Kanalizasyona düşen Salih'in cansız bedeni 2 kilometre uzakta bulundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 11:22:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da belediye otobüsü minibüse çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]