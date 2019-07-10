Üsküdar'da belediye otobüsü minibüse çarptı
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Üsküdar'da belediye otobüsü minibüse çarptıİSTANBUL - Üsküdar Rasathane Caddesinde ilerleyen belediye otobüsü, yoldaki yağlanma ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak minibüse çarptı.
Üsküdar Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:47 Kaynak: İHA
'da belediye otobüsü minibüse çarptı
İSTANBUL - Üsküdar Rasathane Caddesinde ilerleyen belediye otobüsü, yoldaki yağlanma ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak minibüse çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, minibüs kullanılamaz hale geldi.
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