Üsküdar'da "Ben, Sen, O" heykel sergisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üsküdar'da 'Ben, Sen, O' heykel sergisi açıldı - Son Dakika

Üsküdar'da "Ben, Sen, O" heykel sergisi açıldı

6 saat önce

Üsküdar'da heykeltıraş Dinçer Güngörür'ün "Ben, Sen, O" heykel sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Üsküdar'da

Üsküdar'da heykeltıraş Dinçer Güngörür'ün "Ben, Sen, O" heykel sergisi, sanatseverlerle buluştu.


Türkiye'nin mermer ve doğal taşlarını kullanarak, eserlerine figüratif bir boyut kazandıran heykeltıraş Dinçer Güngörür'ün sergisi Nev Galeri Nevmekan Sahil'de açıldı. Nevmekan Sahil'de 19.00'da ki açılışa, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile çok sayıda sanatsever katıldı. Sergi açılışında 62 mermer heykelden oluşan sanat eseri sergilendi. Gecede Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen heykeltıraş Dinçer Güngörür'e hediye takdim etti. Dinçer Güngörür'e ise katkılarından dolayı Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'e yaptığı eserlerden bir tanesini hediye etti. Galeride sergilenen 62 eser sanatseverler tarafından büyük beğeni aldı.


Açılışta konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bu akşam Nev Mekan Sahil güzel bir sergiye, güzel bir sanata ev sahipliği yapıyor. Ben de huzurlarınızda genç ve başarılı sanatçımız Dinçer Bey'e teşekkür ediyorum. Heykel sanatı son yıllarda daha çok tanınır, bilinir hale gelmeye başladı. Dinçer gibi başarılı ve genç sanatçıların bunda emeği ve katkısı oldukça çok. Burada yaklaşık bir ay boyunca bu sergi açık kalacak. Sanatseverlerin dikkatini çekeceği ve çok kolaylıkla ulaşabileceği bir lokasyon burası" dedi.


Serginin 62 parça mermer heykelden oluştuğunu belirten heykeltraş sanatçısı Dinçer Güngörür," Son 4 sergimin toplamındaki nihai sergi olarak adlandırılabilinir. İnsan ilişkileri üzerine olan bir çözümleme sürecinin son parçasıydı bu. Sergimin ismi olan 'Ben, Sen, O' üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. 'Ben', dünya üzerinde var olan insanların kendisi. Bir insan ile birlikte olan kendini çözümlendirme, anlamlandırma ve var etme üzerindeki birliktelikteki 'Sen'. ve bu birlikteliğin oluşturduğu bir kabuk ile dışarıda bıraktığı dünyadaki diğer bütün insanlar olarak adlandırabilecek olan 'O' kavramları üzerineydi" şeklinde konuştu.


Nev Galeri Nevmekan Sahil'de açılışı yapılan 'Ben, Sen, O' heykeltraş sergisi 6 Şubat tarihine kadar açık olacak. - İSTANBUL

Ben Sen, Üsküdar, Nev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:27 Kaynak: İHA
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