Üsküdar'da Benzin İstasyonu Kavgası: Çalışanların Üzerine Araba Sürüldü

Üsküdar'da dehşet: Benzin alamayınca çalışanların üzerine otomobil sürdü

Üsküdar'da "benzin vermediniz" kavgasında otomobili çalışanların üzerine sürdü

İSTANBUL - Üsküdar'da otomobil sürücüsü, "benzin vermediniz" tartışması sırasında çalışanların üzerine aracını sürdü. Olayla ilgisi olmadığı halde yaralanan belediye çalışanı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Üsküdar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GPM 704 plakalı otomobil sürücüsü benzin istasyonuna bidon ile yakıt almaya geldi. Benzin istasyonunda çalışan görevliler otomobil sürücüsüne Karakol'dan alınacak izin belgesiyle yakıt alabileceğini belirtti. Bidon ile yakıt alamayacağını öğrenen sürücü duruma sinirlenerek aracıyla benzin istasyonunda terör estirdi. Otomobilini çalışanlar üzerine süren şahıs olayla ilgisi olmayan motosikletli belediye çalışanına ve park halindeki bir araca çarptı. Ortalık savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından otomobil sürüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Sağlık ekipleri tarafından yaralan motosikletli belediye çalışanına ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirilerek çevredeki hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, otomobil sürücüsün terör estirdiği korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.