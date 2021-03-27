Üsküdar'da beş katlı binada çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Üsküdar'da bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı.

Ünalan Cumhuriyet Mahallesi Tayfun Sokak'ta beş katlı binanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binadakiler itfaiye yardımıyla tahliye edilirken üçüncü kattaki dairesinde yalnız yaşadığı öğrenilen Behlül S. ağır yaralı olarak çıkarıldı.

Yaralı sağlık ekiplerince Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde bulunan yanmış banknotlar ise komşularınca polis ekiplerine teslim edildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.