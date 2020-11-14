Üsküdar'da beyaz eşya mağazasını soyan hırsızlar kamerada - Son Dakika

ÜSKÜDAR 'da beyaz eşya mağazasına soyan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay, 7 Kasım'da saat 19.00 sıralarında Üsküdar Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde bulunan bir beyaz eşya dükkanında gerçekleşti. Akşam saatlerinde dükkana gelen 2 kişi, camları kırarak içeri girdi. Hırsızlar, dükkandan yaklaşık değeri 2 bin 300 Euro ve 4 bin 700 lira olan eşyaları 3 sefer taşıyarak kayıplara karıştı. Sabah dükkanına gelen işyeri sahibi Z.B.S., camların kırık olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızların peşine düştü.Yapılan incelemelerde şüphelilerin daha önce 5'i işyerinden hırsızlık olmak üzere toplam 14 ayrı suç kaydı bulunan S.K. ve 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' dahil olmak üzere toplam 14 suç kaydı olan E.U. olduğu anlaşıldı. Hırsızlar S.K., E.U. ve çalıntı eşyaları alan S.Ö. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen S.Ö. serbest bırakılırken, işyerini soyan S.K. ile E.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.