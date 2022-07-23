İSTANBUL DHA - ÜSKÜDAR'da bir binada patlama meydana geldi. 9 katlı binanın altıncı katında doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada ilk belirlemeler göre 1 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › ÜSKÜDAR'DA BİNADA PATLAMA - Son Dakika

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