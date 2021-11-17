ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Üsküdar'da 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin çatıyı sardığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi'nde 2 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir şekilde çıkan yangında alevler çatıyı sardı. Görenlerin durumu bildirmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.