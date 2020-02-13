ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR (1) - Son Dakika

ÜSKÜDAR'da 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İzolasyon malzemeleri yandığı belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadan yükselen alevler çevredekiler tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-------

-Yangından görüntü