ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR (1) - Son Dakika

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ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR (1)
7 saat önce
ÜSKÜDAR'da 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:58 Kaynak: DHA
ÜSKÜDAR'da 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İzolasyon malzemeleri yandığı belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadan yükselen alevler çevredekiler tarafından görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
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