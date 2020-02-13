ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR (1) - Son Dakika

ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR (1)

7 saat önce

ÜSKÜDAR'da 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR (1), System.String[]

ÜSKÜDAR'da 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İzolasyon malzemeleri yandığı belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadan yükselen alevler çevredekiler tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:58 Kaynak: DHA
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