Son Dakika Haberleri: ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN (1)
Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN (1)

ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN (1)

14 dakika önce

ÜSKÜDAR'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN (1), System.String[]

İstanbul DHA - ÜSKÜDAR'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Üsküdar Ünalan'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin sardığı çatıdaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Yangından görüntüler


İstanbul, İtfaiye, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul çıkışı: Olumlu bir fikrim yok
Kaza yapan tır'lardan biri alev alev yandı Stoch ve eşi Pauli Bedzetiova alışveriş için İstanbul'a geldi! 300 bin TL harcadı Konut satışları Eylül'de yüzde 15,4 arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 12:36:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]