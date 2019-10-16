ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN (1)
14 dakika önce
ÜSKÜDAR'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:21 Kaynak: DHA
İstanbul DHA - ÜSKÜDAR'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Üsküdar Ünalan'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin sardığı çatıdaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
--------------
-Yangından görüntüler
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul çıkışı: Olumlu bir fikrim yok Kaza yapan tır'lardan biri alev alev yandı Stoch ve eşi Pauli Bedzetiova alışveriş için İstanbul'a geldi! 300 bin TL harcadı Konut satışları Eylül'de yüzde 15,4 arttı