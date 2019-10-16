Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da binanın çatısında korkutan yangın (1)
Son Dakika Güncel Üsküdar'da binanın çatısında korkutan yangın (1)

Üsküdar'da binanın çatısında korkutan yangın (1)

57 dakika önce

ÜSKÜDAR'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Üsküdar'da binanın çatısında korkutan yangın (1), System.String[]
ÜSKÜDAR'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Üsküdar Ünalan'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin sardığı çatıdaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.


- İstanbul
İtfaiye, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:28 Kaynak: DHA
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