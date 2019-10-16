Üsküdar'da binanın çatısında korkutan yangın

İstanbul DHA - ÜSKÜDAR'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Üsküdar Ünalan'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin sardığı çatıdaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.