Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da binanın çatısında korkutan yangın
Son Dakika Güncel Üsküdar'da binanın çatısında korkutan yangın

Üsküdar'da binanın çatısında korkutan yangın

2 saat önce

ÜSKÜDAR'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul DHA - ÜSKÜDAR'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Üsküdar Ünalan'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin sardığı çatıdaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

Üsküdar'da binanın çatısında korkutan yangın

İstanbul, İtfaiye, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:41 Kaynak: DHA
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