Son Dakika Haberleri: ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN  (Havadan görüntülerle)
Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN  (Havadan görüntülerle)

ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN  (Havadan görüntülerle)

1 saat önce

Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısındaki yangın korku ve paniğe neden oldu.

ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN  (Havadan görüntülerle), System.String[]

Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısındaki yangın korku ve paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Sibel Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen alevler nedeniyle mahalle sakinleri büyük panik yaşandı. Dar sokaklar ve hatalı parklar nedeniyle itfaiye zor anlar yaşadı. Vatandaşlar park halindeki aracı kaldırarak yolu açtı. Çatıdan yükselen yoğun duman kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Bir görgü tanığı " Bir patlama sesi duyduk. Sonra alevler yükselmeye başadı. Panik yaşandı, itfaiye ekiplerine haber verdik" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Uzaktan yükselen yoğun duman

-Alevlerden görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Vatandaşların aracı elleriyle kaldırarak yolu açması

-Vatandaşlar ile röp.

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
İtfaiye, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:19 Kaynak: DHA
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