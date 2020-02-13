Üsküdar'da binanın çatısında yangın (2) - Son Dakika

Üsküdar'da binanın çatısında yangın (2)
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ÜSKÜDAR'da 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:14 Kaynak: DHA
ÜSKÜDAR'da 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Üsküdar Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan inşaat halindeki 6 katlı binanın çatısında bulunan izolasyon malzemeleri çalışma sırasında alev aldı. Çatıyı saran alevlere müdahale için çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Binadan yükselen alevler çevredekiler tarafından görüntülendi.
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