Üsküdar'da binanın çatısında yangın (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üsküdar'da binanın çatısında yangın (2) - Son Dakika

Üsküdar'da binanın çatısında yangın (2)

6 saat önce

ÜSKÜDAR'da 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Üsküdar'da binanın çatısında yangın (2), System.String[]

ÜSKÜDAR'da 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Üsküdar Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan  inşaat halindeki 6 katlı binanın çatısında bulunan izolasyon malzemeleri çalışma sırasında alev aldı. Çatıyı saran alevlere müdahale için çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Binadan yükselen alevler çevredekiler tarafından görüntülendi.


Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üsküdar'da binanın çatısı alev alev yanıyor (1)
Evi ateşe verdi, itfaiye girmesin diye kapının arkasına eşya koydu 13 yaşındaki öğrencisini darp eden müdür yardımcısına 3 bin TL para cezası verildi Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 20:08:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üsküdar'da binanın çatısında yangın (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]