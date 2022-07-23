Üsküdar'da bir dairede meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

Bulgurlu Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan 9 katlı bir binanın 6. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.

İstanbul Üsküdar 'da, bir dairede meydana gelen patlama sonucunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar'da bir apartman dairesinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

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