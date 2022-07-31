Üsküdar'da hayvana şiddet: Kendisinden kaçan köpeğe taşla saldırdı - Son Dakika
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Üsküdar'da hayvana şiddet: Kendisinden kaçan köpeğe taşla saldırdı

31.07.2022 23:13
Üsküdar'da hayvana şiddet: Kendisinden kaçan köpeğe taşla saldırdı

Üsküdar'da bir kişi, sokakta yatan köpeğe elindeki taşla defalarca saldırdı.

Üsküdar'da bir kişi, sokakta yatan köpeğe elindeki taşla defalarca saldırdı. Kaçmaya çalışan köpeğe uygulanan şiddet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 04.00 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen bir kişi yıllardır aynı mahallede yaşayan ve herkes tarafından sevilen köpeği kaldırımda yatarken gördü. Sokakta bulduğu kilolarca ağırlıktaki taşı acımasızca köpeğe fırlatan adam, bir süre köpeği kovaladı. Kendisinden kaçmaya çalışan köpeğe şiddet uygulamaya devam eden şahıs, elindeki taşla köpeği kovalamaya bir süre daha devam etti. Şahıs daha sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı. Köpeğe uygulanan şiddet anları ise sokaktaki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olayla ilgili konuşan mahalle sakini Kadir Ordu, "Köpek 3-4 gündür kayıptı. Bütün Üsküdar tanır bu köpeği. Köpeğimiz kayıp diye ilan verdik. Köpeği bulup darp edildiğini belirlemişler. Mahalle sakinleri köpeğin bir şahıs tarafından taşla darp edildiğini görüp müdahale etmişler. Şahıs kaldırım taşını ısrarla atıyor. Eline sopa alıp kovalamaya başlıyor. Sonra köpek arkadaşların kapısına sığınıyor, kurtarıyorlar köpeği. Sonra o şahıs köpeği savunanlara bıçak çekip kaçıyor. Sessiz sakin bir köpekti, 7 yıldır bu mahalledeydi. Yaşlı bir köpek, 11 yaşlarında. Bütün Üsküdar esnafı tanır köpeği. Saldırgan değil, videoda da kaçmaya çalışıyor" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da hayvana şiddet: Kendisinden kaçan köpeğe taşla saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da hayvana şiddet: Kendisinden kaçan köpeğe taşla saldırdı - Son Dakika
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