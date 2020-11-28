Üsküdar'da bir kişiyi dolandıran "sahte polis" yakalandı - Son Dakika

İstanbul 'da kendilerini polis olarak tanıtıp bir vatandaşı 224 bin TL dolandıran şüpheliler yakalandı. Dolandırıcılık anları kameralara yansıdı.

Olay, 25 Kasım'da Üsküdar'da yaşandı. İddiaya göre kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, telefonla aradıkları M.E.'ye "Adınız terör örgütünü listesinde, aranıyorsunuz. Para karşılığı isminizi listeden silelim" diyerek kandırdı. M.E.'nin kapısına giden K.S.(24), M.E.'den 224 bin TL aldı. O anlar apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olaydan bir kaç saat sonra dolandırıldığını anlayan M.E. polis ekiplerine haber verdi.

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