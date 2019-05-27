Üsküdar'da bir şahıs çevreye rast gele ateş açıyor, olay yerine çok sayıda polis ekibi sev edildi.
5 saat önce
Üsküdar'da bir şahıs çevreye rast gele ateş açıyor, olay yerine çok sayıda polis ekibi sev edildi.
Üsküdar
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:57 Kaynak: İHA
'da bir şahıs çevreye rast gele ateş açıyor, olay yerine çok sayıda polis ekibi sev edildi. - İSTANBUL
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