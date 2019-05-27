Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da bir şahıs çevreye rast gele ateş açıyor, olay yerine çok sayıda polis ekibi sev edildi.

Üsküdar'da bir şahıs çevreye rast gele ateş açıyor, olay yerine çok sayıda polis ekibi sev edildi.

5 saat önce

Üsküdar'da bir şahıs çevreye rast gele ateş açıyor, olay yerine çok sayıda polis ekibi sev edildi.

Üsküdar'da bir şahıs çevreye rast gele ateş açıyor, olay yerine çok sayıda polis ekibi sev edildi., System.String[]
Üsküdar'da bir şahıs çevreye rast gele ateş açıyor, olay yerine çok sayıda polis ekibi sev edildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:57 Kaynak: İHA
Polis, Üsküdar, 3. Sayfa
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