Üsküdar'da yayaya çarpan şüpheli ikinci kazayı yapınca yakalandı

58 AT 859 plakalı otomobil sürücüsü T.U, Üsküdar Harem'de bir yayaya çarparak olay yerinden kaçtı. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaya hayatını kaybetti.

Üsküdar 'da bir yayaya çarpıp kaçan sürücü, Çengelköy Karakolu önünde İETT otobüsü ve otomobilin yer aldığı ikinci bir kazaya karışınca durumdan şüphelenen polislerce yakalandı.

Kaynak: AA

Çengelköy, Üsküdar, İETT, Güncel, Son Dakika

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