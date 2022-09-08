Üsküdar'da yayaya çarpan şüpheli ikinci kazayı yapınca yakalandı - Son Dakika
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Üsküdar'da yayaya çarpan şüpheli ikinci kazayı yapınca yakalandı

08.09.2022 23:42
Üsküdar'da yayaya çarpan şüpheli ikinci kazayı yapınca yakalandı

Üsküdar'da bir yayaya çarpıp kaçan sürücü, Çengelköy Karakolu önünde İETT otobüsü ve otomobilin yer aldığı ikinci bir kazaya karışınca durumdan şüphelenen polislerce yakalandı.

Üsküdar'da bir yayaya çarpıp kaçan sürücü, Çengelköy Karakolu önünde İETT otobüsü ve otomobilin yer aldığı ikinci bir kazaya karışınca durumdan şüphelenen polislerce yakalandı.

58 AT 859 plakalı otomobil sürücüsü T.U, Üsküdar Harem'de bir yayaya çarparak olay yerinden kaçtı. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaya hayatını kaybetti.

Sürücü, Çengelköy Polis Merkez Amirliği önünde 15-ŞN hattında çalışan İETT otobüsü ile 35 DGE 77 plakalı otomobilin arasına sıkışıp kaza yaptı.

Kaza yerinde olay çıkartması, hareketleri ve aracın üzerindeki kan izlerinden şüphelen polis, sürücüyü gözaltına aldı.

Yapılan incelemede sürücü T.U'nun Üsküdar'da yaya çarparak kaçan şüpheli olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri kaza yapan araçta çalışma yaptı.

Şüpheli T.U'nun emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Çengelköy, Üsküdar, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da yayaya çarpan şüpheli ikinci kazayı yapınca yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da yayaya çarpan şüpheli ikinci kazayı yapınca yakalandı - Son Dakika
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