Üsküdar'da boğa kurtarma operasyonu - Son Dakika

Üsküdar'da hayvan pazarından kaçan boğa rampadan aşağı düştü. İtfaiye ekipleri boğayı kurtarmak için seferber oldu.

Yavuztürk Mahallesi'nde 18.30 sıralarında hayvan pazarından kaçan bir boğa ekipleri harekete geçirdi. Boğa hayvan pazarının kenarındaki rampadan yuvarlanarak ağaçlık alanı düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler vinç yardımı ile boğayı düştüğü rampadan çıkarmak için harekete geçti. Ekipler vincin başına halat bağlayarak boğayı düştüğü yerden çıkardı.

Vatandaşlar boğanın kurtarılmasını alkışlarla karşıladı

Rampadan düşen boğayı itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu düştüğü yerden çıkardı. Boğanın düştüğü yerden çıkarılmasına sevinen vatandaşlar kurtarılma operasyonunu alkışlarla karşıladı.

Kurbanlık hayvan satıcısı Hakim Taşdemir, "Bizim hayvanımız arabada gelirken ayakları ezilmişti, ayağa kalkamıyordu. Ayağa kalkmış aşağı doğru yürümüş oradan uçuruma doğru inmiş. Ondan sonra bir türlü çekemedik sağ olsun itfaiyeci arkadaşlarımız onu kurtarmaya çalışıyorlar. Hayvan sapasağlam yani sıkıntı yok çok şükür" dedi. - İSTANBUL