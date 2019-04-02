Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Boğaz Manzaralı Villada Yangın

Üsküdar'da Boğaz Manzaralı Villada Yangın

1 saat önce

ÜSKÜDAR'da boğaz manzaralı lüks bir villada çıkan yangın panik yarattı.

Üsküdar'da Boğaz Manzaralı Villada Yangın, System.String[]
ÜSKÜDAR'da boğaz manzaralı lüks bir villada çıkan yangın panik yarattı. Yangın Kirazlıtepe Mahallesi Dar Sokak'ta sabaha karşı 04: 00 sıralarında meydana geldi. Boğaz manzaralı bir villada çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Villada yaşayanların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

itfaiye ekipleri, villanın çatı kısmında çıkan yangına tazyikli su ile müdahale etti. Kısa süreli çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınırken ekipleri bir süre soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:27 Kaynak: DHA

Polis, İtfaiye, Güncel
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