Üsküdar'da Boğaz Manzaralı Villada Yangın
1 saat önce
ÜSKÜDAR'da boğaz manzaralı lüks bir villada çıkan yangın panik yarattı.
ÜSKÜDAR'da boğaz manzaralı lüks bir villada çıkan yangın panik yarattı. Yangın Kirazlıtepe Mahallesi Dar Sokak'ta sabaha karşı 04: 00 sıralarında meydana geldi. Boğaz manzaralı bir villada çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Villada yaşayanların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
itfaiye ekipleri, villanın çatı kısmında çıkan yangına tazyikli su ile müdahale etti. Kısa süreli çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınırken ekipleri bir süre soğutma çalışması yaptı. Polis
ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:27 Kaynak: DHA
Üsküdar Seçim Kurulu'nda AK Partili Grup ile Polis Arasında Kavga Çıktı
Rusya'nın En Zengin İş Kadınlarından Olan Fileva, Özel Uçağın Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti
Antalya'da Çöp Kutusundan Mühürlü Oy Pusulası Çıktı
Yaşlı Çift, Ahşap Evde Yanarak Can Verdi