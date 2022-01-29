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Üsküdar'da boğazın suları nefes aldı - Son Dakika

Üsküdar'da boğazın suları nefes aldı

29.01.2022 13:01

- Üsküdar'da boğazın suları nefes aldı Başkan Hilmi Türkmen: "Denizlerimiz bu atılan çöplerin faturasını ağır keser" Üsküdar'da deniz dibi seferberliği başladı Üsküdar Belediyesi denizdeki vahşeti sergiye dönüştürdü Üsküdar'da 15 dalgıcın katılımıyla su altı temizliği yapıldı.

- Üsküdar'da boğazın suları nefes aldı

Başkan Hilmi Türkmen: "Denizlerimiz bu atılan çöplerin faturasını ağır keser"

Üsküdar'da deniz dibi seferberliği başladı

Üsküdar Belediyesi denizdeki vahşeti sergiye dönüştürdü

İSTANBUL - Üsküdar'da 15 dalgıcın katılımıyla su altı temizliği yapıldı. Denizaltı kameralarıyla yapılan tarama sonrası denizin derinliklerinden çıkarılan iş makinası lastiği, telefon, cam şişe ve çok sayıda atık Çengelköy Sahil'de sergilendi.

Üsküdar'da 'Deniz Dibi Temizliği Seferberliği' başladı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Üsküdar Belediyesi ekipleri ve 20 Üsküdarlı dalgıç, denizaltı kameralarıyla denizin dibini tarayarak atıkları topladı. Denizden poşet, cam, plastik, teneke kutu, pet şişe gibi çok sayıda atık çıkarıldı. Denizin derinliklerindeki korkutan tabloyu ortaya koyan atıklar Çengelköy'de kurulan alanda sergilendi. Ayrıca 15 dalgıcın başrol oynadığı seferberlikte denizin dibinden çıkarılan atıkların fotoğrafları da sergiye dönüşecek. Öte yandan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'inde yer aldığı çalışmada vatandaşlar sergiye yoğun ilgi gösterdi.

"Denizin derinliklerinden çıkanları görünce hayretler içerisinde kaldık"

Etkinliğe katılım sağlayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Denizlerimizin içler acısı halini tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili cennet bir vatanımız var ama bunun kıymetini bilmiyoruz. Denizin derinliklerinden çıkanları görünce hayretler içerisinde kaldık. Burada televizyonlar, telefonlar, iş makinesi lastikleri, kapılar, sandalyeler hatta silahlar dahi çıkıyor. Yani vatandaş normalde ne kadar çöpe atılması gereken atık varsa işin kolayına kaçarak denize fırlatmış. Zannediyoruz ki denize attığımız bu çöpler yok olup gidiyor. Halbuki öyle bir şey asla mümkün değil. Mesela cam doğada 5 bin yıl içerisinde yok oluyor. Plastik bin yılda yok oluyor. Metal bin 500 yılda yok oluyor. Dolayısıyla Bu güzel denizlerimizi kirleterek aslında geleceğimizi karartıyoruz. Türkiye şu an deniz kirliliğinin bedelini ağır bir şekilde ödüyor. Oluşan kirlilik sebebiyle balık çeşidimiz dahi azalıyor. Denizlerimizi kirletirsek balığın hamsinin burada ne işi var." dedi.

"Lütfen denizlerimizi temiz tutalım"

Vatandaşların konu üzerinde duyarlı olması gerektiğini belirten Başkan Hilmi Türkmen, "Şu an burada 15 tane dalgıcımız denizin dibinden atıkları çıkarıyor. Denizde görmek istemediğimiz ne varsa hepsi burada. Biz bu konuda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Denize bu çöpler atıldığında yok olmuyor ve denizi kaybediyoruz. Denizdeki hayatı da kaybediyoruz. Aslında geleceğimizi kaybediyoruz. Bütün vatandaşlarımızın gençlerimizin bu konuda duyarlı olması gerekir. Lütfen denizlerimizi temiz tutalım. Denizlerimiz bu atılan çöplerin faturasını ağır keser" diye konuştu.

Üsküdar'da boğazın suları nefes aldı
Üsküdar'da boğazın suları nefes aldı
Üsküdar'da boğazın suları nefes aldı

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Üsküdar Belediyesi, Hilmi Türkmen, Üsküdar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da boğazın suları nefes aldı - Son Dakika


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