ÜSKÜDAR'DA BOŞANDIĞI EŞİNE SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDI - Son Dakika

(Ek görünü ve bilgilerle) ÜSKÜDAR'DA BOŞANDIĞI EŞİNE SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

Haber-KameraCengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ İSTANBUL, (DHA) - ÜSKÜDAR'da, 3 çocuk annesi Fikrinaz Gürtekin (40) boşandığı eşi tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarına isabet eden iki kurşunla yaralanan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, saldırgan Muammer Gürtekin polise giderek teslim oldu. Gürtekin'in ifadesinde çocuklar nedeniyle tartıştığı eski eşinin ayaklarına tabancayla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Ünalan Mahallesi Göztepe Köprü otobüs durakları mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, Fikrinaz Gürtekin bir süre önce boşandığı Muammer Gürtekin(50) ile sokakta karşılaşarak tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar müdahale etmek istedi.Bu sırada Muammer Gürtekin belinden çıkardığı ruhsatsız tabanca ile peş peşe ateş etmeye başladı. 3 çocuk annesi kadın bacaklarına isabet eden iki kurşunla yaralanarak, kanlar içinde yere yığıldı. Görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Boşandığı eşini silahla yaralayan Muammer Gürtekin olaydan sonra olayda kullandığı ruhsatsız tabancasıyla polise giderek teslim oldu. Gürtekin'in Üsküdar Asayiş Büro'daki ifadesinde Bir yıl önce boşandığım eşimle yolda yürürken çocuklar nedeniyle tartıştık. Daha sonra silahla ayaklarına ateş ederek kendisini vurdum dediği öğrenildi. Buradaki işlemlerinin ardından şüpheli Gürtekin Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

ADAM KADININ BACAKLARINA ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Silahlı saldırıyı gören Oktay Parlak Silah seslerini duydum. Adam kadının bacaklarına ateş etmeye başladı.Hatta bir vatandaş kadını kurtarmak için araya girmeye çalıştı.Onu ittikten sonra bacaklarından vurdu.Daha sonra yaya olarak kaçtı ? diye konuştu.Başka bir görgü tanığı Rasim Ünlü 3 el peş peşe silah sesi geldi. Elinde silah olan biri, kadını bacaklarından vurdu dedi.