Üsküdar'da boşandığı eşine sokak ortasında kurşun yağdıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

ÜSKÜDAR'da, 3 çocuk annesi Fikrinaz Gürtekin (40) boşandığı eşi tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğramış, yaralı kadın hastaneye kaldırılırken şüpheli polise teslim olmuştu. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ünalan Mahallesi Göztepe Köprü otobüs durakları mevkiinde dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre Fikrinaz Gürtekin, bir süre önce boşandığı Muammer Gürtekin(50) ile sokakta karşılaştı. Aralarında tartışmaya başlarken Muammer Gürtekin belinden çıkardığı ruhsatsız tabanca ile peş peşe ateş etmeye başladı. 3 çocuk annesi kadın bacaklarına isabet eden iki kurşunla yaralanarak, kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken şüpheli Muammer Gürtekin, polise giderek teslim oldu. Şüpheli bugün sabah saatlerinde Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Kartal Adliyesi'ne sevk edildi. Kartal Anadolu Adliyesi'ne getirilen Muammer Gürtekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi.

- İstanbul