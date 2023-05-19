Üsküdar'da büyük vurgun! 300 bin dolarlık hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Üsküdar'da büyük vurgun! 300 bin dolarlık hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

19.05.2023 17:53

Üsküdar'da girdikleri iş yerinin kasasında bulunan 250 bin dolar ile yaklaşık 50 bin dolar değerinde altın ve Euro çalan 4 zanlı yakalandı. Şüphelilerin olaydan sonra minibüse binerek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına takıldı. Görüntülerden tespit edilip yakalanan 4 şüpheliden ikisi tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Üsküdar'da bulunan bir iş yerinde 7 Mayıs Pazar günü hırsızlık olayı yaşandı. İş yeri sahibi S.R.A. kasada bulunan para ve ziynet eşyalarının çalındığını belirterek polise başvurdu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kasada bulunan 250 bin dolar para ile yaklaşık 50 bin Dolar değerinde altın ve Euro'nun, ayrıca kamera kayıt cihazının çalındığını tespit etti.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Çevrede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin olaydan sonra bir minibüse binerek kaçtıkları anlara ait görüntülere ulaştı. Polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen 4 şüpheliyi Üsküdar ve Çekmeköy'de 11 Mayıs tarihinde düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şüpheliler İsa Ç. (43), Musa Ç. (37), Rabia Ç. ve Yusuf D. sorgulanmak üzere Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Üsküdar'da 300 bin Dolar'lık hırsızlık kamerada

2 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelilerden İsa Ç. ve Musa Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Rabia Ç. ve Yusuf D. serbest bırakıldı. Şüphelilerin soygunun ardından minibüse binip kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da büyük vurgun! 300 bin dolarlık hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da büyük vurgun! 300 bin dolarlık hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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