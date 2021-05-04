Üsküdar'da çalışma esnasında su borusu patladı, fışkıran su apartman boyuna ulaştı - Son Dakika

Üsküdar'da çalışma esnasında su borusu patladı, fışkıran su apartman boyuna ulaştı
04.05.2021 12:26
Üsküdar'da çalışma esnasında su borusu patladı, fışkıran su apartman boyuna ulaştı Üsküdar'da İSKİ ekipleri çalışma yaptıkları esnada iş makinesi su borusunu patlattı.
Üsküdar'da çalışma esnasında su borusu patladı, fışkıran su apartman boyuna ulaştı
İSTANBUL - Üsküdar'da İSKİ ekipleri çalışma yaptıkları esnada iş makinesi su borusunu patlattı. Borudan fışkıran basınçlı su adeta 2 katlı apartman boyuna ulaştı. O anlar kameraya yansıdı.
Üsküdar Selmanı Pak Caddesinde geçtiğimiz gün İSKİ ekipleri çalışma yaptıkları esnada iddiaya göre iş makinesi su borusunu patlattı. Patlayan borudan fışkıran basınçlı su metrelerce havaya yükselerek 2 katlı apartman boyuna ulaştı. Daha sonra ekiplerin müdahale etmesiyle borudan suyun fışkırması engellendi. Patlayan borudan fışkıran suyun metrelerce yükseldiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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