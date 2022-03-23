Son dakika haber! Camiden 100 bin TL'lik ses sistemi hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber! Camiden 100 bin TL'lik ses sistemi hırsızlığı kamerada

23.03.2022 16:42

Son dakika haberleri: Üsküdar Altunizade'de bulunan bir cami içerisinden, 08 Mart Salı günü 2 adet şamdanın çalınması ve 19 Mart cumartesi günü yaklaşık 100 bin TL değerindeki ses sisteminin çalınması sonucu Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerin şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Üsküdar Altunizade'de bulunan bir cami içerisinden, 08 Mart Salı günü 2 adet şamdanın çalınması ve 19 Mart cumartesi günü yaklaşık 100 bin TL değerindeki ses sisteminin çalınması sonucu Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerin şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şahısların şamdanları 650 TL'ye bir hurdacıya sattıkları, ses sistemini ise bir teknolojik ürün mağazasına sattıkları belirlendi. Konu ile ilgili 3 şahsın yakalandığı ve şahısların çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi.

Üsküdar Altunizade'de bulunan bir cami içerisinden, 08 Mart Salı günü 2 adet şamdanın çalınması ve 19 Mart cumartesi günü yaklaşık 100 bin TL değerindeki ses sisteminin çalınması sonucu Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerin şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İnceleme sonucu; şüpheli şahısların şamdanları aldıktan sonra bir araca binerek şamdanları taşıdıkları ve Ümraniye ilçesinde bulunan bir hurdacıya 650 TL karşılığında sattıkları anlaşıldı. Ses sistemini ise Kadıköy ilçesinde bulunan bir teknolojik ürün mağazasına sattıkları anlaşıldı.

Olay yeri ve çevresi ile şüpheli şahısların kaçış güzergahları üzerinde bulunan çok sayıda güvenlik kamera görüntüsü polis tarafından izlendi. Şüpheli şahısların izi sürülerek yürütülen saha çalışmaları neticesinde; olayları E.B., A.Y. ve U.Ş. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Şahıslar 22 Mart tarihinde polislerce yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı eşyalar polis tarafından muhafaza altına alındı. Şahısların yapılan sorgulamasında; hırsızlık ve benzeri asayiş suçlarından çok sayıda kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Suç eşyalarını satın alan iş yeri sahipleri hakkında "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan adli işlem yapıldı. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında ise "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan tahkikat işlemleri devam ediyor.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Şahısların cami içerisinde ses sistemi çaldıkları ve otomobil ile uzaklaştıkları anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Cem Güney Kılıç/ İHA)

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Türk Lirası, Altunizade, Üsküdar, Mart, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Camiden 100 bin TL'lik ses sistemi hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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