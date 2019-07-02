Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da çatı yangını
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Üsküdar'da çatı yangını

56 dakika önce

Üsküdar'da bir sitenin çatısında tadilat sırasında tüp patlaması nedeniyle yangın meydana geldi.

Üsküdar'da çatı yangını, System.String[]
Üsküdar'da bir sitenin çatısında tadilat sırasında tüp patlaması nedeniyle yangın meydana geldi.
Üsküdar Barbaros Mahallesi Veysi Paşa Sokağı üzerindeki bir sitenin çatı katında tadilat esnasında kullanılan tüpün patlaması sonucu yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi
Çatının tamamının kısa bir süre içinde alev alması üzerine binadakiler tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.
Dumandan etkilenen bir itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:34 Kaynak: AA
Barbaros Mahallesi, İtfaiye, Üsküdar, Güncel
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