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ÜSKÜDAR'DA ÇATI YANGINI - Son Dakika

ÜSKÜDAR'DA ÇATI YANGINI

20.02.2022 20:15

ÜSKÜDAR'da dört katlı binanın çatısında yangın çıktı.

ÜSKÜDAR'da dört katlı binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri diğer binalara sirayet etmesini önlemek için büyük çaba sarf etti.

Yangın, saat 19.15 sıralarında Üsküdar Kısıklı Mahallesi Hacı Arifbey Sokak'ta 4 katlı binanın çatısında çıktı. Binanın çatısından dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanların yerini kısa sürede alevler aldı. İtfaiye ekipleri, yangının diğer binalara sirayet etmesini önlemek için büyük çaba gösterdi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, meraklı vatandaşlar sokağa döküldü. Yangının çıkış sebebi yetkililer tarafından araştırılıyor.

ÜSKÜDAR'DA ÇATI YANGINI
ÜSKÜDAR'DA ÇATI YANGINI
ÜSKÜDAR'DA ÇATI YANGINI

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Üsküdar, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA ÇATI YANGINI - Son Dakika


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