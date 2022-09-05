ÜSKÜDAR'DA GİYSİ KUMBARASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika
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ÜSKÜDAR'DA GİYSİ KUMBARASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA

05.09.2022 09:40

ÜSKÜDAR'da çekçekli motor kullanan bir erkek ve kadın, yanlarındaki çocuğu atık giysi kumbarasına sokarak içindekileri boşalttı.

ÜSKÜDAR'da çekçekli motor kullanan bir erkek ve kadın, yanlarındaki çocuğu atık giysi kumbarasına sokarak içindekileri boşalttı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülendiğini fark eden kadın, giysilerin bir kısmını alarak çocukla birlikte uzaklaştı.

Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çekçekli motor kullanan bir erkek ve kadın, çocuğunu atık giysi kumbarasının içine sokarak, ihtiyaç sahipleri için bırakılan giysileri boşalttı. Bu sırada çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kendisini görüntülediğini fark eden kadın ve çocuk, giysilerin bir kısmını yerde bırakarak hızla uzaklaştı.

Görüntü dökümü

-----------------------(Cep telefonu görüntüsü)-Kadının kumbaradan giysileri alması-Çocuğun giysi kumbarasının içinden çıkması-Giysileri çekçekli araca koyması -Giysi kumbarasından görüntü-Yerdeki kıyafetler

-Genel ve detay görüntüler


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Üsküdar, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA GİYSİ KUMBARASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika

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