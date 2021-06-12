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Üsküdar'da çevre kirliliğine dikkati çekmek için su altı temizliği yapıldı - Son Dakika

Üsküdar'da çevre kirliliğine dikkati çekmek için su altı temizliği yapıldı

12.06.2021 15:57
Üsküdar'da çevre kirliliğine dikkati çekmek için su altı temizliği yapıldı, System.String[]

Üsküdar Belediyesi ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen "Temiz Çevre Temiz Deniz" etkinliğinde su altı temizliği yapıldı.

Üsküdar Belediyesi ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen "Temiz Çevre Temiz Deniz" etkinliğinde su altı temizliği yapıldı.

Salacak'ta düzenlenen etkinlik kapsamında dalgıçlar, dip temizliği yaparak denize atılan atıkları çıkardı. Bu sırada Üsküdar Belediyesi temizlik personeli ile Türk Kızılay genç grubu gönüllüleri de kıyı şeridindeki çöpleri topladı.

Genç Kızılay İstanbul Müzik Grubu'nun konser verdiği etkinlikte, öğrencilerin çizdiği resimlerle, geri dönüşümün önemine dikkati çekmek için kurulan stantta kağıt ve plastik atıklar sergilendi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Türk Kızılay Genel Başkanı Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, etkinlik alanını gezerek, stant görevlilerinden bilgi aldı.

"Denizden çıkanlarla yüzleştik, çok üzücü"

Üsküdar Belediyesi Başkanı Türkmen yaptığı konuşmada, Türkiye'de Çevre Haftası dolayısıyla farklı etkinlikler düzenlendiğini, bu etkinliklerde kamu, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin kendi ölçeğinde bir şeyler yapmaya çalıştığını söyledi.

Salacak Sahili'nde Kız Kulesi karşısında temizlik çalışması yaptıklarını anlatan Türkmen, "Denizden çıkanlarla yüzleştik, çok üzücü. Kelimelerin de kifayetsiz kaldığı bir tablo. Anlatmaya dilimiz varmıyor ama bunların hepsi insanların eseri. Son günlerde müsilaj gündemde. Bu durduk yerde olmuyor. İnsanoğlunun doğayı, çevreyi getirdiği nokta budur" dedi.

Doğayı, "çocuklarımıza ve torunlarımıza" pırıl pırıl teslim etmek gerektiğini vurgulayan Türkmen, bunun da ancak topyekün bir millet seferberliğiyle mümkün olabileceğini, bunun bir kişinin, kurumun ve bir beldenin yapacağı işler olmadığını, bir yaşam tarzı olduğunu söyledi.

Doğanın hatayı kabul etmediğini dile getiren Türkmen, "Müsilaj tek başına durduk yerde olmadı. Denizin suyun ısındı. Denizin suyunun ısınmasına sebep olan doğa katliamını biz yaptık. Atmosferi biz ısıttık, iklimi biz değiştirdik. Denizi biz kirlettik. Ne yapsın deniz? Hemen karşılığını verir. O yüzden doğayla iyi geçinmemiz lazım. Doğaya saygılı ve samimi olmamız lazım" diye konuştu.

"Görmek istemediğimiz manzaralar var denizlerde"

Türk Kızılay Genel Başkanı Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç da doğaya karşı duyarlılığın önemine dikkati çekerek, "Görmek istemediğimiz manzaralar var denizlerde. Doğayı kirletirsek başka canlıların hayat hakkına zarar vermiş oluruz. Biz nerede hata yapıyoruz ona bakmamız lazım. Bütün sahillerimizin, denizlerimizin temiz olmasını istiyoruz. Çevreyi maalesef insanlar kirletiyor. Buna hakları yok. İnsanlara güzel duyguları, çevre temizliğini öğretmemiz lazım. Duyarsız olmak geleceğe de zarar vermektir" dedi.

Üsküdar'da çevre kirliliğine dikkati çekmek için su altı temizliği yapıldı
Üsküdar'da çevre kirliliğine dikkati çekmek için su altı temizliği yapıldı
Üsküdar'da çevre kirliliğine dikkati çekmek için su altı temizliği yapıldı
Üsküdar'da çevre kirliliğine dikkati çekmek için su altı temizliği yapıldı
Üsküdar'da çevre kirliliğine dikkati çekmek için su altı temizliği yapıldı

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da çevre kirliliğine dikkati çekmek için su altı temizliği yapıldı - Son Dakika


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