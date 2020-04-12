Üsküdar'da çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Üsküdar'da bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle iki kişi dumandan etkilendi.

Barbaros Mahallesi Sırma Perde Sokak'ta bulunan bir apartmanın elektrik panosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanın apartman boşluğuna dolması üzerine, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evlerinde mahsur kalanlar, itfaiye merdiveniyle binadan tahliye edilirken, dumandan etkilenen biri çocuk 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, binada duman tahliyesi için bir süre çalışma yaptı.