Üsküdar'da "Çıtır" İsimli Köpeğin Ölümüne İlişkin Dava

Üsküdar
'da ikamet ettiği apartmanda yaşayan "Çıtır" isimli köpeği, ailesinin yaşadığı siteye götürerek ölümüne neden olduğu iddia edilen Özlem Kumrular
'ın "haksız yere sahipli hayvanı öldürme" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.
Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Özlem Kumrular hazır bulundu.
Kimlik tespitinde öğretim üyesi olarak görev yaptığını belirten Kumrular, savunmasında, bugün burada bulunmaktan dolayı çok üzgün olduğunu, uzun süre "köpek katili" olarak adlandırılmasının kendisini çok üzdüğünü söyledi.
"Çıtır"ın mahallenin köpeği olduğunu belirten Kumrular, "Herkesten önce biz bakmıştık, ismini de biz vermiştik. Ben 3. katta ikamet ediyorum. Müşteki olan komşum Çıtır'ı apartmanımıza alıştırdı. Kendisi yılın 6 ayını apartmanda geçirmemesine rağmen köpek yaz kış her gün 3. katta paspasın üzerinde yaşamaktaydı. Hijyen koşulları apartmanımızda zorlaşıyordu. Çıtır'ın üzerinden atlayarak dairemize ulaşmak durumunda kalıyorduk" diye konuştu.
Olay zamanı Çıtır'ı çok yorgun ve yaşlı bir şekilde gördüğünü söyleyen Kumrular, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Resmi kurumlara teslim edilmesi ve sağlığının resmi kurumlar tarafından güvence altına alınması gerekiyordu. İddia edildiği gibi gizlice kaçırmadım. Apartman sakinlerinin gözü önünde yorgana sarıp taksiye bindirerek ailemin yaşadığı Ataköy
'deki evin bahçesine götürdüm. İlk etapta onu bahçemizde besledik. İspanya
'ya gideceğim için kardeşimden yardım rica ettim. Kendisi de doktor olduğu için tam teşekküllü bir yer bularak bir rehabilitasyon merkezine götürdü. Çıtır 17 yaşındaydı. İnsan yaşına vurulduğunda 119 yaşında oluyordu. Çok yaşlıydı ve daha sonra öğrendiğimize göre kalıtsal kronik bir hastalığı varmış. Hiçbir kötü niyetim olmadan böylesine mağdur duruma düştüğüm için çok üzgünüm."
Mahkeme, sanığın savunmasının tamamlanmasının ardından eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.
İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "Çıtır" isimle köpeğe Üsküdar Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Hamamı Sokak'ta ikamet eden şikayetçi Naile Karadayı'nın baktığı anlatılıyor.
Sanık Özlem Kumrular'ın 28 Ağustos 2017'de apartmanlarında yaşayan köpeği ailesinin Ataköy'de yaşadığı sitenin bahçesine götürdüğü belirtilen iddianamede, burada iki gün köpeğe bahçede baktıktan sonra yurt dışına gideceği için kardeşine köpeği barınağa teslim etmesini söylediği belirtiliyor.
İddianamede, sanık Kumrular'ın kardeşinin de köpeği Sultangazi
Cebeci Hayvan Bakımevi'ne teslim ettiği, koma halindeki köpeğin burada hayatını kaybettiğinin tespit edildiği kaydediliyor.
Sanık Kumrular'ın bu şekilde üzerine atılı "haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme, değerini düşürme" suçunu işlediği savunulan iddianamede, sanığın bu nedenle 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.