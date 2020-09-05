ÜSKÜDAR'DA ÇOCUKLARIN KAMYON KASASINDAKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

ÜSKÜDAR'da hurda malzeme yüklü bir kamyonun tepesinde yolculuk yapan 2 çocuk kameralara yansıdı.

ÜSKÜDAR'da hurda malzeme yüklü bir kamyonun tepesinde yolculuk yapan 2 çocuk kameralara yansıdı. İki çocuğun tehlikeye aldırmadan kamyon üzerinde şakalaştıkları görüldü. Görüntüler, geçen Çarşamba akşam saatlerinde Üsküdar- Şile Otoyolu'nda çekildi. Nuhkuyusu Caddesi'nden çıkarak Şile Otoyolu'na giren hurda malzeme yüklü 54 NF 829 plakalı kamyonunun kasasında yolculuk yapan 2 çocuk kameraya yansıdı. Büyük torbalara doldurularak kamyona yüklenen hurda malzemelerin üzerinde oturan 2 çocuk, tehlikeye aldırmadan bir yandan ellerindeki telefonlarla oynarken, diğer yandan da birbirleri ile şakalaştılar. Uzun süre, bu şekilde yoluna devam eden kamyon Üsküdar-Şile Otoyolu, Şile istikametinde gözden kayboldu. Görüntü dökümü: ----------------------Hurda yüklü kamyon üzerinde yolculuk yapan çocuklar-Kamyonun yolda ilerlemesi ----------------------Hurda yüklü kamyon üzerinde yolculuk yapan çocuklar-Kamyonun yolda ilerlemesi -Genel ve detay görüntüler



Üsküdar, Şile, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 09:26 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › ÜSKÜDAR'DA ÇOCUKLARIN KAMYON KASASINDAKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika

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