ÜSKÜDAR'DA ÇOCUKLARIN KAMYON KASASINDAKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika

ÜSKÜDAR'da hurda malzeme yüklü bir kamyonun tepesinde yolculuk yapan 2 çocuk kameralara yansıdı. İki çocuğun tehlikeye aldırmadan kamyon üzerinde şakalaştıkları görüldü.

Görüntüler, geçen Çarşamba akşam saatlerinde Üsküdar- Şile Otoyolu'nda çekildi. Nuhkuyusu Caddesi'nden çıkarak Şile Otoyolu'na giren hurda malzeme yüklü 54 NF 829 plakalı kamyonunun kasasında yolculuk yapan 2 çocuk kameraya yansıdı. Büyük torbalara doldurularak kamyona yüklenen hurda malzemelerin üzerinde oturan 2 çocuk, tehlikeye aldırmadan bir yandan ellerindeki telefonlarla oynarken, diğer yandan da birbirleri ile şakalaştılar. Uzun süre, bu şekilde yoluna devam eden kamyon Üsküdar-Şile Otoyolu, Şile istikametinde gözden kayboldu.