Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da çöken eski bina havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel Üsküdar'da çöken eski bina havadan görüntülendi

Üsküdar'da çöken eski bina havadan görüntülendi

6 saat önce

Üsküdar'da yoğun yağış nedeniyle eski bir binada kısmi çökme meydana geldi.

Üsküdar'da yoğun yağış nedeniyle eski bir binada kısmi çökme meydana geldi. Çökme oluşan bina drone ile havadan görüntülendi.

Üsküdar'da eski bir binada, yoğun yağış nedeniyle kısmi çökme meydana geldi. Binanın çöken kısmı kaldırım ve sokak üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Kısmi çökme meydana gelen eski bina drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)

Üsküdar'da çöken eski bina havadan görüntülendi

Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:30 Kaynak: İHA
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