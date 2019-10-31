Üsküdar'da çöken eski bina havadan görüntülendi
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Üsküdar'da çöken eski bina havadan görüntülendiİSTANBUL - Üsküdar'da yoğun yağış nedeniyle eski bir binada kısmi çökme meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:28 Kaynak: İHA
Üsküdar'da çöken eski bina havadan görüntülendi
İSTANBUL - Üsküdar'da yoğun yağış nedeniyle eski bir binada kısmi çökme meydana geldi. Çökme oluşan bina drone ile havadan görüntülendi.
Üsküdar'da eski bir binada, yoğun yağış nedeniyle kısmi çökme meydana geldi. Binanın çöken kısmı kaldırım ve sokak üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Kısmi çökme meydana gelen eski bina drone ile havadan görüntülendi.
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