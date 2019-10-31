Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da çöken eski bina havadan görüntülendi
Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da çöken eski bina havadan görüntülendi

Üsküdar'da çöken eski bina havadan görüntülendi

7 saat önce

Üsküdar'da çöken eski bina havadan görüntülendiİSTANBUL - Üsküdar'da yoğun yağış nedeniyle eski bir binada kısmi çökme meydana geldi.

Üsküdar'da çöken eski bina havadan görüntülendi

İSTANBUL - Üsküdar'da yoğun yağış nedeniyle eski bir binada kısmi çökme meydana geldi. Çökme oluşan bina drone ile havadan görüntülendi.

Üsküdar'da eski bir binada, yoğun yağış nedeniyle kısmi çökme meydana geldi. Binanın çöken kısmı kaldırım ve sokak üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Kısmi çökme meydana gelen eski bina drone ile havadan görüntülendi.

Üsküdar'da çöken eski bina havadan görüntülendi

Üsküdar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:28 Kaynak: İHA
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